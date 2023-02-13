Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde de hissedilen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi'nde oynayan Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.
Aydoğan'ın cenaze törenine akrabalarının yanı sıra spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.
Şehir Yaşar Musaoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nilay Aydoğan'ın naaşı Kasımpaşa Tarihi Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.
TBF'DEN TAZİYE MESAJI
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yayımlanan taziye mesajında "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın Deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.