Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Bellona Kayseri Basketbol'da geçiren 24 yaşındaki kısa forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Melis'in geride kalan sezonda 14.06 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Galatasaray’da başarılı bir kariyere sahip olacağına inandığımız Melis Gülcan'a hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.