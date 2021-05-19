MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriMilli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da
GeriBasketbol Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 22:08 | Son Güncelleme:

Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Melis Gülcan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Bellona Kayseri Basketbol'da geçiren 24 yaşındaki kısa forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Melis'in geride kalan sezonda 14.06 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Galatasaray’da başarılı bir kariyere sahip olacağına inandığımız Melis Gülcan'a hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi