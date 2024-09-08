Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

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Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kontrolündeki araç, kaldırımda bekleyen 34 yaşındaki Karaman'a çarptı. Talihsiz olayın ardından Karaman, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, İlkan Karaman için "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." şeklinde açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın paylaşımında ise "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ FORMALARI GİYDİ

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

TBF'NİN MESAJI

Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz.

ANADOLU EFES'İN MESAJI

Geçmişte altyapımızda oynayan Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

GALATASARAY'IN MESAJI

Tofaş altyapısında yetişen, kariyeri boyunca Türkiye Basketbol Ligleri, Fransa ve Tayvan’da forma giymiş eski milli basketbolcu İlkan Karaman’ın geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz.