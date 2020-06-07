Milli basketbolcu Bahar Çağlar, Spor Arena'ya açıkladı: Önceliğim Beşiktaş

Uğur Yapıcı ile Bahar Çağlar'ın canlı yayın sohbeti şu şekilde:

-Bir sporcu olarak evde kalmaya devam ediyor musun yoksa yeni normalleşme olarak dışarıda çalışmaya başladın mı?

Ben hala temkinliyim. Dışarıdaki görüntüleri görünce de sinirleniyorum. Dışarı çıkıyorum ama dikkat ediyorum. Tam normalleştim diyemem. İnsanlar kalabalık şekilde dışarıda. Maskesiz insanları da görüyorum. Bütün dünya bununla mücadele ediyor. Biraz daha dikkat etmeliyiz bence.

-Bahar'ın Basketbol Atölyesi isminde bir projen var. Bunu senden dinleyelim...

Genç kızlarımız için ne yapalım diye düşündük. Onlara örnek olunca mutlu oluyorum. Neler eksik olduğuna baktık, saha içinin yanı sıra saha dışında da eksik olanlara baktık ve bu projeye başladık. Online kayıtlarımızı almaya başladık. Kayıtlar geldikçe ekstra heyecanlanıyorum. Altyapıdan profesyonel yaşantıya geçiş çok önemli. İdmandan normal hayata kadar hepsi önemli. Kızlarımıza bu konuda yardımcı olacağız. Tamamen online bir şey değil. Salgın sebebiyle online başladık ama atölye çalışmalarımız da olacak. Kayıtlarımız toplanıyor. 19 Haziran'dan sonra geri dönüş sağlanacak herkese.

-İleride bir akademi kurma düşüncen var mı?

Biz milli sporcularız. Olimpiyat görmüş insanlarız. Bu tecrübelerimizi gençlere aşılamak güzel bir proje. Ben devamını istiyorum. Doğudaki şehirlerimize ulaşmak istiyorum. Mardin'de kupa finali oynamıştım. Merdivenlere kadar doluydu. Ülkemizde çok yetenekli oyuncular olduğuna inanıyorum. Kamp şeklinde projelerimiz var. İlk olarak bu şekilde başladık. Adım adım gideceğiz. Yaş konusunda düşünüyoruz. 15 yaş altı mailler geliyor ama uzmanlarımızın katılımı olduğu için yaş konusunda kararsızız. Her şeyi değerlendiriyoruz.

-Sporun içinde biri olarak kadın basketbolunun salgından nasıl etkilenecek?

İlk ertelendiğinde biz de korktuk. Herkes evinde çalışabilir ama ne kadar? Başlama ihtimali varken evde çalışmaya başladığımda yorulduğumu hissettim. Eyvah ne yapacağım derken lig iptal edildi. Ekonomik olarak etkilendi kulüpler tabii ki. Umarız ki vakalar biter de her şey normale döner. Her anlamda salgından etkilendik.

-Bir röportajında 'Gönlüm Beşiktaş'ta devam etmekten yana' demiştin. Bu kararları alırken salgının etkisini hesaba katıyor musun?

Katmıyorum aslında. Transfer dönemi başlıyor artık. Salgını düşünerek hareket etmeyiz diye düşünüyorum.

-Bu sezon Beşiktaş nasıldı?

Takım bu sene geç kuruldu. Transferler geç yapıldı. İlk maça 1 hafta kala takım idmanı yaptık. İlk başta zor haftalar geçirdik. 4-5 hafta yenildik. Uzatmalarda maçlar kaybettik ama sonrasında toparladık. Takımdaki mücadele ruhunu çok sevdim. Kazandıkça karakter kazandık. Kazanma serisi yakaladık, Türkiye Kupası'nda tur atladık. Koç ile iletişim çok güzeldi. Hedefimiz yenilsek bile pozitif kalmaktı. Erteleme kararına kadar pozitif durumdaydık. Erteleme olmasaydı ligi daha yukarılarda bitirirdik. Belki şanssızlık oldu bizim için. Sezonun başından iptale kadar ivmemiz yukarıdaydı hep. En gencimizden tecrübeli oyunculara kadar güzel bir aile olduk. Bu sene oynayanların hepsi devam etmek ister ama bu bize bağlı değil. Bakalım göreceğiz.

-Kadın basketbolcu olmaz yargısını nasıl kırdın?

Ben hiç öyle düşünmemiştim. Kadınların neler başardığını görüyoruz. İstemek ve yetenek önemli. Yeteneklerimizi ortaya koyarsak başaramayacağımız şey yok.

-Hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk felsefesi hakkında ne düşünüyorsun?

Ben savunmayı çok seviyorum. Mücadele kısmını seviyorum. Savunmada kolay sayı yememek önemli. Top çalma gibi hamleler yaparsan hücumda daha rahat sayı bulabilirsiniz. Rakipte çok kaliteli oyuncular oluyor bazen. Onları savunma yaparak durduruyorsunuz. Savunmadaki sertliğe inananlardanım.

-Bahar Çağlar'ı kariyeri bittikten sonra nerede göreceğiz?

Şu anki düşüncem parkede kalıp antrenör ya da menajer olma gibi düşüncem yok. Gençlere bir şeyler vermeyi daha çok istiyorum. Saha içi ve saha dışında gençlere katkım olmasını isterim.

-Dizi, film teklifleri gelirse kabul eder misin?

Etmem herhalde. Basketbolla ilgili bir teklif gelmişti milli takım kampındaydım. Ufak bir şeydi ama abartıldı o konu. Öyle bir şey yok.

Ekşi Sözlük yorumları

-Galatasaray'ın İstanbul Üniversitesi'ni yendiği maçta bir anlık sinirle kendisini sakatlamış oyuncu

Bir tartışma çıkmıştı. Yürek yediğim günlerdendi. Karşımdaki oyuncu benim iki katımdı. Haksızlığı hiç sevmem. Hatta duyanlar çok şaşırmıştı. Hakeme söyledim bir kaç kez. Bak tartışma çıkacak diye. En son tartışma çıktı ve diskalifiye oldum. Soyunma odasına giderken bir cam vardı. Camı bile hatırlamıyorum. Solağım ve sol elimle vurmuşum. Allah korudu. Sinirlere çok az değmişti. Hatta şu anda bile elimin bir kısmını bazen hissetmiyorum. Ucuz atlattık.

Ekşi Sözlük'te güzel veya kötü şeyler oluyor. Pek girmiyorum o çeşit yerlere. Olumlu yorumlar güzelse sevindim.

-Şut stili herkesten çok farklı. Boyu biraz daha olsa rakibinin üzerinden smaç basabilir.

Şut stilim küçük yaşta böyle gelişti. İlk hocam da bu şekilde öğretmişti bize. İzlediğim iyi basketbolcular da bu şekilde atıyordu. Estetik de önemli bence ve şutum estetik gözüküyor diye düşünüyorum. Yazan arkadaş ilgiliymiş teşekkür ediyorum kendisine.

Genç sporcular için örnek bir isimsin. Genç sporculara mesajın nedir?

Örnek olarak görülmek benim için büyük gurur. Basketbola başladığımda bir insan iyi sporcu olabilir. Kötü performansı da olabilir. Ben karakterimi dik tutmaya çalıştım. Çalışkanlığa önem verdim. Bazen pes etmeye yaklaşıyorsunuz. Kötü dönemler oluyor. Kafaca güçlü olmaya çalışıyorum. Her şeyin başında çalışmak geliyor. Çalışmaktan olmaz. Geçen sezon 38 dk ortalama ile oynadım. Maçtan sonra bile antrenmana gittim. Kafayı hazır tutmak lazım. Yoruluyorsunuz ama yorgunluğa alışınca bu size ağır gelmiyor. Hedeflerini belirlesinler. En büyük destekçileri aileleri olsun. Sadece takım değil kendilerini de geliştirsinler bireysel şekilde.

Beşiktaş ile ilgili ne söylemek istersin?

Bu sene çok farklı geçti hepimiz için. Anadolu'daki maçların kalabalıklığı... Taraftar çok iyiydi. Desteklerini esirgemediler. Başarı endeksli değildiler. Yenildiğimiz zaman mücadelemizi görüp takdir ettiler bizi. Bu olaya aile olarak bakıyorum ben. Aile şeklinde yukarı doğru ivme kazandık. Beşiktaş ile sözleşmem bitti. İlk görüşeceğim kulüp oynadığım kulüp olur. Şu anda bir şey belli değil. Bakalım neler olacak.

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