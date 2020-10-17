Milli atlet Yasemin Can, Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda 7. oldu

Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorilerindeki yarı maraton finalleri sona erdi.



Kadınlar finalinde mücadele eden milli sporculardan kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Can, 1.06.20'lik derecesiyle yarışı 7'nci sırada tamamladı ve Elvan Abeylegesse'ye ait 1.07.07'lik 2010 yılındaki Türkiye rekorunu kırdı.



Müsabakaya katılan milli sporculardan Esma Aydemir 1.12.22'lik süresiyle 52'nci, Fatma Demir 1.12.57'yle 59'uncu oldu.



Kenyalı Peres Jepchirchir ise 1.05.16'lık süresiyle dünya rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti.



Erkeklerde mücadele eden ay-yıldızlı sporculardan Aras Kaya 1.00.51'lik zamanlamasıyla 24'üncü, Kaan Kigen Özbilen 1.02.53'le 54'üncü, Polat Kemboi Arıkan 1.03.10'la 61'inci, Sezgin Ataç 1.03.21'le 65'inci, Saffet Elkatmış 1.03.34'le 69'unculuk elde etti.



Ugandalı Jacob Kiplimo ise 58 dakika 49 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci oldu.

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