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Milli atlet Tubay Erdal, Sofya Maratonu'nda ilk sırayı aldı

#Tubay Erdal#Sofya Maratonu#Atletizm
Milli atlet Tubay Erdal, Sofya Maratonunda ilk sırayı aldı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tubay Erdal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2.34.30'luk derecesiyle maratonda kariyerinin en iyi derecesine imza attı.

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26 yaşındaki milli maratoncu, Sofya Maratonu'nda ikinci Bulgar Militsa Mircheva'ya (2.35.03) yarım dakikanın üzerinde, üçüncü Kenyalı Lilian Jelagat'a (2:38:31) ise 4 dakika fark yaptı.

Tubay, kariyerindeki en iyi dereceyi de 5 dakikadan fazla geliştirdi. Milli atletin daha önceki en iyi derecesi Düsseldorf’ta koştuğu 2.39.44'tü. Tubay, Sofya’daki derecesiyle tüm zamanlar Türkiye kadınlar maraton listesinde ise 6. sıraya yükseldi.

Erkekler yarışında ise 22 yaşındaki Balkan yarı maraton ikincisi Ahmet Alkanoğlu, finişe üçüncü sırada ulaştı. Ahmet, 2.19.47 ile yarışı genel tasnifte kürsüde tamamlamayı başardı.

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#Tubay Erdal#Sofya Maratonu#Atletizm