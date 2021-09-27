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Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı

#Ramil Guliyev#Ankara#Pizza
Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı

Avrupa ve dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, "Spor hayatımda yemekler hep aynı, diyet yapıyoruz. Güzel yapılmış bir pizzayı çok severim. O yüzden pizza dükkanı açtım" dedi.

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Fenerbahçe'nin Avrupa ve dünya şampiyonu milli atleti Ramil Guliyev aşçılığa soyundu. Ankara’da pizza dükkanı açan 31 yaşındaki milli atlet, mutfağa girerek pizza yaptı. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Guliyev, "Çok da güzel bir mekan oldu, herkes gelip pizzalarımızı deneyebilir” ifadelerini kullandı.

"GÜZEL YAPILMIŞ PİZZAYI ÇOK SEVERİM"

Milli atlet formda kalabilmek için sürekli diyet yaptıklarının altını çizerek, “Spor hayatımda yemekler hep aynı, diyet yapıyoruz. Pizza gibi yemekleri yemeye fırsat olmuyor. Ama güzel yapılmış bir pizzayı ben çok severim. O yüzden de bir karar verip pizza dükkanı açtım” diye konuştu.

“İNSANLARA GÜZEL BİR PİZZA SEÇENEĞİ SUNMAK İÇİN DÜKKAN AÇTIK”

Neden pizza dükkanı açmayı tercih ettiği sorusuna Ramil Guliyev, “Türkiye’deki yemek kültürü Azerbaycan gibi. Yemekler et tarzında, dönerler, dürümler çok var. Güzel pizza seçeneği ise az. Yurtdışına gidip denediğim ve insanlara güzel bir pizza seçeneği sunmak için dükkan açtık. Her dalda zorluk var ama biz korkmuyor” diye yanıt verdi.

Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı

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“İNŞALLAH TOKYO’DA YAPAMADIĞIMIZI PARİS’TE YAPARIZ”

Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre yarı finali serisinde 6’ncı olarak turnuvaya veda eden milli sporcu, Tokyo’da yapamadıklarını Paris’te yapmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zor bir zaman yaşıyoruz, hala pandemi bitmedi ama sosyal hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Ben inanıyorum Paris Olimpiyatları için büyük bir hedefimiz var. İnşallah Tokyo’da yapamadığımızı Paris’te yaparız.”

“SENEYE EN İYİ PERFORMANSIMI GÖSTERECEĞİM”

Ramil Guliyev, pandemiden dolayı programlarının değiştiğini belirterek, “Hem olimpiyat ertelendi hem Avrupa şampiyonası gibi yarışlar iptal oldu. Seneye dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları var. İnanıyorum ki bu sene yaşadığımız hataları seneye yapmayacağız. Seneye en iyi performansı gösterip hem Avrupa şampiyonu unvanını korumak, hem de dünyada derece yapmak gerekecek. İyi performans göstereceğime inanıyorum”

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#Ramil Guliyev#Ankara#Pizza