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Milli atlet Meryem Bekmez, Paris2024'e veda etti

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#Paris 2024#Meryem Bekmez#Olimpiyat
Milli atlet Meryem Bekmez, Paris2024e veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 14:42

Milli atlet Meryem Bekmez, Paris 2024'te 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı bitirdi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışını 40'ıncı tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Trocadero Meydanı'nda atletizm branşında kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışı yapıldı.

Milli atlet Meryem Bekmez, 1.38.06'lık derecesiyle 40'ıncı oldu ve organizasyona veda etti.

Bu kategoride Çinli Jiayu Yang 1.25.54 ile altın madalyanın sahibi olurken İspanyol Maria Perez 1.26.19 ile gümüş, Avustralyalı Jamima Montag da 1.26.25 ile bronz madalya kazandı.

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#Paris 2024#Meryem Bekmez#Olimpiyat

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