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Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

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#Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası#Mazlum Demir#İsmail Nezir
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 15:58

Milli sporcu Mazlum Demir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, Bergen kentindeki organizasyonda 10 bin metre yürüyüşte şampiyon oldu.

Milli atlet, son 3 bin metrede ele geçirdiği birinciliği rakiplerine kaptırmadı ve kariyer derecesini olan 39:45.84 ile altın madalyaya ulaştı.

Mazlum Demir, 2022 yılında Kolombiya'da yapılan Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.

2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda daha önce milli sporcu İsmail Nezir, gümüş madalya almıştı.

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#Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası#Mazlum Demir#İsmail Nezir

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