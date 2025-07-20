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Milli atlet Dilek Koçak, Avrupa şampiyonu!

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#Milli Sporcu Dilek Koçak#Atletizm Şampiyonası'#Sporanasayfa
Milli atlet Dilek Koçak, Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 19:32

Milli sporcu Dilek Koçak, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Bergen kentindeki organizasyonda Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4:08.79'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular Büşra Akay, Sıla Koloğlu, Simay Özçiftçi ve Beyzanur Seylan'dan kurulu 4x100 metre Kadın Bayrak Takımı, 44.42'lik dereceleriyle daha önce 45.31 olan 23 yaş altı ve 44.49'luk büyükler Türkiye rekorlarının yeni sahibi oldu.

Norveç'te mücadele eden Hüseyin Mutlu Korkmaz, Berkay Canbolat, Hasan Beyazel ve Orçun Duran'dan oluşan 4x100 metre Erkek Bayrak Takımı da 39.97'lik dereceyle daha önce 40.12 olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

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#Milli Sporcu Dilek Koçak#Atletizm Şampiyonası'#Sporanasayfa

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