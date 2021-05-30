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GeriFutbol Milli atlet Berke Akçam, 110 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Milli atlet Berke Akçam, 110 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı

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Milli atlet Berke Akçam, 110 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı

Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Berke Akçam, 110 metre engellide 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda Berke Akçam, 110 metre engellide 13.73'lük derecesiyle yarışı kazanırken, 13.73'le Mikdat Sevler'e ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Yarışta 13.96'yla ikinci olan Ayetullah Demir ise 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası barajını geçmeyi başardı.

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