Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.

Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcu Aysel Önder'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede pistte çıkan milli sporcumuz Aysel Önder'in 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder'i canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."