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Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

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#Aysel Önder#Dünya Rekoru#OSMAN AŞKIN BAK
Milli atlet Aysel Önder, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 17:29

Özel milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.

Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcu Aysel Önder'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Finlandiya’nın Espoo kentinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede pistte çıkan milli sporcumuz Aysel Önder'in 56,17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Aysel Önder'i canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Aysel Önder'in başarılarının devamını diliyorum."

 

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#Aysel Önder#Dünya Rekoru#OSMAN AŞKIN BAK

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