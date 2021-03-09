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GeriDiğer Milli atlet Ayetullah Demir’den 60 metre engelli rekoru
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Haber Giriş: 09.03.2021 - 23:31 | Son Güncelleme:

Milli atlet Ayetullah Demir’den 60 metre engelli rekoru

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Milli atlet Ayetullah Demir’den 60 metre engelli rekoru

İstanbul’daki Turkcell Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde Ayetullah Demir'den yeni bir rekor geldi.

Ataköy Atletizm Salonundaki şampiyonanın ikinci gününde 60 metre engelli mücadelesine çıkan Ayetullah Demir, seçmede 7.68 koşarak çok yaklaştığı U18 Türkiye rekorunu akşamki final yarışında kırdı. Demir, finalde 7.60 koşarak Berke Akçam'a ait olan 7.65'lik U18 salon rekorunun yeni sahibi oldu.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, hem Ayetullah'ı, hem de yeni rekortmenle birlikte Berke Akçam'ı da çalıştıran antrenör Abdurrahman Deriş'i tebrik ederek, kendilerinden yeni rekorlar beklediklerini iletti.

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