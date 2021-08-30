Milli araya huzurla girdiler

Banu YELKOVAN - Şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran ve lige Yeni Malatya karşısında göz kamaştıran bir futbolla giren Trabzon, ikinci haftada da hız kesmemiş ve ilk iki haftada 6 puanı hanesine yazdıran beş takımdan biri olmuştu. Araya giren Roma maçlarından, hak etmediği skorlar ve hesapta olmayan sakatlıklarla yorgun ve moralsiz döndü. Cornelius, Peres, Gervinho ve Trondsen’in yokluğunda bu maç hakkında temkinli konuşanların sayısı hiç de az değildi.

Ligin en sıfırdan kadro kuran takımlarından Giresunspor, ilk iki haftayı 2-0’lık skorlarla mağlup kapattıktan sonra, Galatasaray karşısında kısmen oynadığı futbolu maçın geneline yayma, eksik rakibinden puan alma ve Süper Lig’de 44 yıl sonra ilk golünü atmanın hesaplarını yapıyordu.

90+4’TE BiLE GOL ARIYORLARDI

Maçta gol daha 7. dakikada Bakasetas’ın köşe vuruşunda Nwakaeme’nin kafasından ve kaleci Okan’ın hatasından geldi. Trabzonspor’un ne yorgun ne de moralsiz olmadığını böylece anlamış olduk.

Dakikalar ilerlerken oyunun kontrolü tamamen bordo mavililere geçmişti. İlk yarının sonlarına doğru tempo inanılmaz düştü. Dakika 42’de elindeki su şişesini yere atan Abdullah Avcı sarı kartı gördü. Her iki takımın da yarattığı skora dönüşmeyen tehlikeler ikinci yarıda da devam etti. Haftanın en tempolu maçı değildi belki, ama yorgun denen Trabzon 90+4’te hâlâ gol arıyor, dönen top Giresun ayağından tehlike yaratıyordu yine de.

BURAK YILMAZ’DAN SONRA BiR iLK

Karşılaşma 7. dakikada gelen tek golle bitti. Trabzon milli maç arasına iyi karneyle tatile çıkan çalışkan öğrencinin iç huzuruyla gitti. Nwakaeme, 2011-12 sezonundaki Burak Yılmaz’dan bu yana sezonun ilk üç maçında gol atan ilk Trabzonlu oldu. Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında çıktığı 17 Süper Lig deplasmanında kaybetmeyen teknik adam serisini, bir maç daha uzattı. Giresun’un karnesindeyse, “Biraz daha çalışırsa daha iyi yapabilir” yazıyor.