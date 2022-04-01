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Milli ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi 

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Futbol
Milli ara Fenerbahçeye ilaç gibi geldi
Süleyman Arat

Milli takımlara 12 futbolcu gönderen Fenerbahçe, hem bu futbolcuların sakatlanmadan İstanbul’a dönmesi hem de Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Luiz Gustavo’nun sakatlıktan kurtulması, İrfan Can Kahveci’nin de eksiklerini giderme fırsatı yakalamasıyla arayı en verimli değerlendiren ekiplerden biri oldu.

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Güney Kore’nin oynadığı İran maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kim, yürekleri ağıza getirirken, durumunun ciddi olmaması Kayseri ve Galatasaray derbisi öncesi derin bir nefes aldırdı. 

MENAJERLERE EN ÇOK F.BAHÇE ÖDEDi

TFF, kulüplerin bu sezon menajerlere yaptığı ödemeleri açıkladı. Fenerbahçe birinci sırada yer alırken, Galatasaray ikinci, Beşiktaş üçüncü durumda. Kulüpler menajerlere, yapılan transferler için toplam 13.4 milyon Euro ve 16 milyon lira verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının menajer ödemelerini açıkladı. Fenerbahçe, Euro bazında 6 milyon 526 bin Euro, TL olarak da 7 milyon 891 bin TL’lik ödeme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, menajerlere en fazla ödeme yapan Türk kulübü oldu. Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray; 4 milyon 157 bin Euro ve bin 754 lira ödedi. Beşiktaş da 2 milyon 63 bin Euro ve 1 milyon 310 bin lira ödeme yaptı.

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Kulüplerimiz toplamda 13.4 milyon Euro ve 16 milyon lira menajerlere ödeme gerçekleştirdi. En düşük rakam 50 bin dolar ile Rizespor’un.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Futbol

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