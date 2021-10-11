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Milli ara dört büyüklere iyi geldi! Sakatların çoğu iyileşti

#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Milli ara dört büyüklere iyi geldi Sakatların çoğu iyileşti

Süper Lig’e verilen iki haftalık arada dört büyüklerde sakatların çoğu iyileşti. Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasına sadece üç eksikle çıkacak, diğer isimler takıma dönecek. Fenerbahçe’de Nazım, Sosa, Tisserand, İrfan Can, Rassi, Samuel, Mert Hakan sahada olacak. G.Saray’da Boey ve Alper sevinci yaşanırken Trabzon’da da beş eksik oyuncu F.Bahçe maçında sahada olacak.

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Sezon başından bu yana 15 oyuncunun sakatlık ve sağlık problemi yaşadığı, çoğu maçta 20 kişilik kadroyu tamamlayamayan Beşiktaş’ta tedavileri tamamlanan Larin, Atiba, Ghezzal, Montero ve Welinton takıma döndü.

Bu hafta yapılacak antrenmanlara katılacak 5 futbolcu, Başakşehir maçında forma giyebilecek. Takımda sadece üç eksik kaldı: Pjanic, N’Koudou ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları sürüyor.

Pjanic, Devler Ligi’nde Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır olacak. N’Koudou ve Mehmet Topal’ın tedaviler ise yaklaşık 10 gün daha devam edecek.

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Serdar Aziz’den iyi haber

F.Bahçe’de son bir hafta içinde Nazım sakatlıktan tamamen kurtulurken, Sosa da oynayacak duruma geldi. Tisserand ve İrfan Can’ın da 2-3 gün içinde takıma katılması ve 24 Ekim’deki Alanyaspor maçında görev alacak seviyeye gelmeleri bekleniyor.

Hafif ağrıları bulunduğu için Rossi, Samuel, Mert Hakan son antrenmana katılmasa da özel program dahilinde çalışarak 17 Ekim’deki Trabzonspor maçına hazır hale gelecek. Milli Takım’da gözüne darbe alan Serdar Aziz de Trabzonspor maçında oynayabilecek.

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Alper eksiğini kapattı

G.Saray'da ise Sacha Boey sevinci yaşanıyor. Marsilya maçında sakatlığı nükseden Fransız sağ bek, milli arada uygulanan yoğun tedavi sonrası Konyaspor maçı için hazır hale gelecek.

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Uzun süredir sahalardan uzak kalan ve milli ara öncesi takımla idmanlara çıkmaya başlayan Barış Alper Yılmaz da bu süreçte antrenman eksiğini kapattı.

Trabzonspor’da cezaları biten Vitor Hugo ve Hüseyin ile iyileşmesi beklenen Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Koita’nın Fenerbahçe karşılaşmasına yetişecekleri ifade edildi.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray