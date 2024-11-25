Milli ara dönüşü Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlarla Misli'de

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Milli ara dönüşü ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor, Süper Lig'in 13. hafta maç takviminde sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

ADANA DEMİRSPOR'UN HEDEFİ İLK GALİBİYET

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

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MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor’un son 6 lig maçının 5’inde karşılıklı goller oldu.

Adana Demirspor oynadığı son 10 lig maçında 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor son 3 lig maçını kaybetti.

Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan son 7 lig maçının 6’sını ev sahibi takımlar kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Bogatov, Hüseyin, Eren, Mendy, Lundstram, Cham, Visca, Draguş, Banza.

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Semih, Tolga, Abdülsamet, Yusuf, İzzet, Tayfun, Ali, Maestro, Yusuf Barasi.

ŞAMPİYON ORANLAR

Heyecan vadeden bu zorlu karşılaşmada Misli'de Şampiyon Oranlar dikkat çekiyor. Misli'de Trabzonspor'un galibiyetine 1.33 oran verilirken karşılaşmanın beraberliğine 4.73 oran veriliyor. Adana Demirspor kazanırın oranı ise 6.15 olarak gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %78’i Trabzonspor galibiyetini tercih ediyor.