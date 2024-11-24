Milli ara dönüşü Beşiktaş'ın konuğu Göztepe! Kritik maçın heyecanı Şampiyon Oranlarla Misli'de

Haberin Devamı

İlandır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

IMMOBİLE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Haberin Devamı

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'LA 57. RANDEVU

Lige verilen aradan önce konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte Doğan Erdoğan'ın durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

İzmir ekibi, ligde geride kalan 56 müsabakada 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Filelere 51 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 92 gol gördü.

Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle ligde oynadığı son 4 müsabakadan puan çıkaramadı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

· Mert

· Svensson

· Paulista

· Uduokhai

· Masuaku

· Musrati

· Gedson

· Rashica

· Rafa Silva

· Joao Mario

· Semih

Göztepe'nin muhtemel 11'i:

· Lis

· Taha

· Heliton

· Bokele

· Ahmet

· Solet

· Ogün

· Silva

· Tijanic

· Romulo

· Fofana

İSTATİSTİK

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynan son 5 maçın 3’ünde karşılıklı goller atıldı.

Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazandı.

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde ilk yarılar berabere sonuçlandı.

İki ekip arasında oynanan son 2 Süper Lig maçında kırmızı kart çıktı.

Göztepe’nin son 5 maçının 3’ü “2.5 Üst” bitti.

Beşiktaş’ın son 5 maçının 3’ünde karşılıklı goller atıldı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Haberin Devamı

Bu zorlu mücadelede Misli ile Şampiyon Oranlarla ev sahibi ekip Beşiktaş'ın galibiyetine 1.47 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 4.03 oranla gösterilirken konuk takım Göztepe kazanıra 5.07 oran veriliyor.

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %55’i Beşiktaş’ın galibiyetine oynuyor.