Milletvekili Mehmet Baykan'dan çarpıcı iddia: 'TFF Başkanı yanıltılıyor'

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Kendilerine Kayseri-Konya maçının VAR kayıtlarının sahada inceleme olmadığı için yayınlanamayacağının iletildiğini ancak G.Saray-Adana DS kayıtlarının paylaşıldığını hatırlatan Baykan “TFF Başkanı ve başkan vekili yanıltılmıştır” dedi.

Uzun yıllar spor yöneticiliği yapan, TFF’nin eski başkanvekillerinden, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Kayserispor ile Konyaspor maçında yeşil beyazlıların ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüyle ilgili VAR kayıtlarının açıklanması talebini yineledi. Baykan, Kayserispor’un 3-2 kazandığı maçla ilgili Türkiye Futbol Federas- yonu’na yaptığı başvuruyu ve gelen yanıtı geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Baykan’ın paylaştığı açıklamada; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin (SAOT), Konyasporlu Keyta ile Kayserisporlu Attamah’ın çok yakın olmaları nedeniy- le oyuncuların iskeletlerini doğru şekilde tarayamaması sebebiyle çalışmadığı ve VAR hakeminin ofsayt çizgisini ma- nuel olarak çizdiği belirtilmişti. Sahada inceleme olmadığı için de VAR kayıtlarının yayımla- namayacağı iletildi. Ancak aynı hafta söz konusu maçtan sadece 1 gün sonra oynanan G.Saray-Adana Demirspor maçında hakemin pozisyonu izlemeye davet edilmemesine rağmen VAR kayıtlarının açıklandığı hatırlatan Mehmet Baykan şu konuya da dikkat çekti:

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YABANCI VAR’LAR DENEYiMSiZ OLABiLiR

“Yurt dışından gelen VAR hakemleri, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili olarak gerekli deneyime sahip olmayabilirler. Bu sistem UEFA ülkeleri içinde Türkiye dışında birkaç ülkede uygulanıyor. Geçen yıl gelen VAR hakemleri UEFA sıralamasında Türkiye’nin üzerinde olan ülkelerden geliyordu ve FIFA hakemi olması zorunluluğu vardı. Bu yıl tüm karşılaşmalarda kullanıldığı için bu kriterlere dikkat edilmeden her ülkeden VAR geliyor.”

TFF iLE BAŞKANIN TV’DEKi SÖZLERi ZIT

Mehmet Baykan ayrıca TFF açıklaması ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TV’deki sözlerinin tezat oluşturmasının kendilerini şaşırttığını da belirtirken “Burada tek bir ihtimal var; o da yanlış bilgilendirme. 2 değerli futbol adamı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile başkan vekili Mecnun Otyakmaz’a bilgileri kim verdiyse, ki MHK tarafından olması kuvvetle muhtemel, ama bile bile ama değişen şartlara uyarak yanlış bilgilendirme yapılmış oluyor. Mesela meşhur manuel ofsayt çizgisini ne AVAR ne de operatör çizmiş değil. VAR’ın kendisi çiziyor. Belki de yabancı VAR ile ilgili tartışma ortamı doğmaması için böyle bir yol izlendi, bilemeyiz.

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VAR KAYITLARININ AÇIKLANMASI ŞART

"Artık adına ister yanlış deyin ister hata deyin ispat içeren bir olay var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve başkan vekili hem de kamuoyu önünde yanıltılmıştır. Konyaspor Kulübü Başkanı’nın Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyareti sırasında konu ile ilgili bilgi vermek üzere davet edilen söz konusu operatör ve VAR görevlilerinin yanlış bilgilendirme ortamını oluşturanlar tarafından engellendiği gibi bir durum da söz konusudur. İlgili maçın VAR kayıtları yayınlanması mecbur hale gelmiştir.”