Milletler Ligi Şampiyonu Filenin Sultanları yurda döndü

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.

Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

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Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Brezilya'da Ana Cristina 25 sayı kaydetti.

🇹🇷2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı’na geldi. https://t.co/1LehvvnDQF — Spor Arena (@sporarena) July 27, 2026

ŞAMPİYON YURDA DÖNDÜ

FIVB Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü. Filenin Sultanları Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

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GİZEM ÖRGE: İNŞALLAH DAHA NİCELERİNE



"Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine."

DANIELE SANTARELLI: HEDEFLER BİTMEDİ

"Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız."





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TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: HEPİMİZİN BAŞARISI



"Tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: GURUR DUYUYORUZ



"Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar var, tesisler var. Türk sporu başarıdan başarıya koşuyor. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz."

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