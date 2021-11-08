Milano derbisine Hakan Çalhanoğlu damgası! Golün ardından tribüne döndü...

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İtalya Serie A'nın 12. haftasındaki Milano derbisinde Milan ile Inter 1-1 kalırken, karşılaşmaya damga vuran hareketlerden biri, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Milan ile sözleşmesi bittikten sonra ezeli rakip Inter'e imza atan Çalhanoğlu, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Derbide Inter'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Çalhanoğlu, takımını 1-0 öne geçirirken, gol sevinciyle dikkat çekti.

Mücadele öncesi Milan taraftarının protestosuyla karşılaşan ve ıslıklanan milli futbolcu, golün ardından Milan taraftar grubu Curva Sud'a doğru döndü ve gol sevincini kulaklarını tıkayarak yaptı.

Gördüğü tepkilere rağmen saha içerisinde ve gol sevinci sırasında soğukkanlılığını koruyan Çalhanoğlu'nun bu tavrı, İtalyan basınında da gündem oldu.

Bu sezon Inter formasıyla 12 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.