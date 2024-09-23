Milano derbisinde zafer 2 golle geldi! Hakan Çalhanoğlu...

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İtalya Serie A'nın 5. haftasında şampiyonluk hedefleyen Inter ile Milan derbide kozlarını paylaştı.

Milano derbinde 3 puana ulaşan taraf, son anlarda bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanan Milan oldu.

Milan'ın galibiyet gollerini 10. dakikada Pulisic ve 89. dakikada Matteo Gabbia attı.

Inter'in tek golü ise 27. dakikada Dimarco'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter bu sezon ligde 3. kez puan kaybı yaşadı ve 8 puanda kaldı. Üst üste ikinci lig maçını kazanan Milan puanını 8 yaptı.