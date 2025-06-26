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Milanlı Samuel Chukwueze Fenerbahçe'ye önerildi! Transferde sürpriz

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Samuel Chukwueze#Jadon Sancho
Milanlı Samuel Chukwueze Fenerbahçeye önerildi Transferde sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 09:49

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, hücum bölgesi için Jhon Duran ve Jadon Sancho gibi önemli yıldızlarla görüşme halindeyken, diğer yandan da menajerler çeşitli önerilerde bulunuyor. Bunun son halkası Milan'da forma giyen hızı ve süratiyle bilinen Samuel Chukwueze oldu. İşte ayrıntılar...

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Transfer piyasasında son derece aktif olan Fenerbahçe, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor.

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Bu oyunculardan en fazla ön plana çıkanı Samuel Chukwueze oldu. Milan’ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda düşünmediğini kendisine bildirdi.

Milanlı Samuel Chukwueze Fenerbahçeye önerildi Transferde sürpriz

FENERBAHÇE’YE ÖNERİLDİ

Chukwueze’nin temsilciliğini yapan menajerlik şirketi InterLax Sport da takım arayışına başladı. 26 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe’ye önerildi.

Sarı-Lacivertliler, Sancho’ya odaklanmış durumda. Ancak İngiliz yıldıza imza attırılsa bile bir kanat transferi daha planlanıyor.

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Milanlı Samuel Chukwueze Fenerbahçeye önerildi Transferde sürpriz

İDEAL SEÇENEK KİRALAMA

Yönetimin Chukwueze’ye kapıları kapatmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun mali şartlarının uygun olması halinde bir adım atabilir.

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Milanlı Samuel Chukwueze Fenerbahçeye önerildi Transferde sürpriz

Fenerbahçe, Sancho, Uğurcan ve forvet için yüksek bedeller ödemeye hazırlandığı için, özellikle kiralık bir anlaşma olması haline Chukwueze’yi kadroya katmak için resmi adımlar atabilir.

 

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Samuel Chukwueze#Jadon Sancho

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