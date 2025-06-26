Milanlı Samuel Chukwueze Fenerbahçe'ye önerildi! Transferde sürpriz

Haberin Devamı

Transfer piyasasında son derece aktif olan Fenerbahçe, birçok yıldızla temasta. Ayrıca menajerler tarafından da sık sık yeni isimler yönetime öneriliyor.

Bu oyunculardan en fazla ön plana çıkanı Samuel Chukwueze oldu. Milan’ın yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda düşünmediğini kendisine bildirdi.

FENERBAHÇE’YE ÖNERİLDİ

Chukwueze’nin temsilciliğini yapan menajerlik şirketi InterLax Sport da takım arayışına başladı. 26 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe’ye önerildi.

Sarı-Lacivertliler, Sancho’ya odaklanmış durumda. Ancak İngiliz yıldıza imza attırılsa bile bir kanat transferi daha planlanıyor.

Haberin Devamı

İDEAL SEÇENEK KİRALAMA

Yönetimin Chukwueze’ye kapıları kapatmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı oyuncunun mali şartlarının uygun olması halinde bir adım atabilir.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli yıldızın evinde hırsızlık iddiası! Haberi görüntüle

Fenerbahçe, Sancho, Uğurcan ve forvet için yüksek bedeller ödemeye hazırlandığı için, özellikle kiralık bir anlaşma olması haline Chukwueze’yi kadroya katmak için resmi adımlar atabilir.