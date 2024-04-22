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Milan'ı deviren Inter, İtalya'da şampiyonluğunu ilan etti! Hakan Çalhanoğlu'nun ilk zaferi...

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#Serie A#Inter#Milan
Milanı deviren Inter, İtalyada şampiyonluğunu ilan etti Hakan Çalhanoğlunun ilk zaferi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 23:51

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

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İtalya Serie A 33. hafta maçında Milan ile Inter, Milano derbisinde karşı karşıya geldi. Dev maçı 2-1 kazanan Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Derbide Inter'in gollerini 18. dakikada Acerbi ve 49. dakikada Thuram atarken Milan'ın sayısını 80'de Tomori kaydetti.

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikte Milan'da Thoe Hernandez ile Calabria; Inter'de ise Dumfries kırmızı kart gördü.

Puanını 86'ya yükselen Inter, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 20. şampiyonluğunu elde eden Inter, armasına ikinci yıldızı takmaya hak kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Inter'de maça ilk 11'de çıkan ve 84 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, kariyerindeki ilk şampiyonluğu yaşadı.

Milanı deviren Inter, İtalyada şampiyonluğunu ilan etti Hakan Çalhanoğlunun ilk zaferi...

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#Serie A#Inter#Milan

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