Milan'dan Zlatan Ibrahimovic'e 1+1 yıllık sözleşme teklifi!

Önümüzdeki ekimde 39 yaşına basacak olan Zlatan İbrahimovic ocak ayında geldiği AC Milan’da 18 maçta 10 gol atıp 5 de asist yaparak adeta, “50 yaşıma kadar aynı seviyede oynayabilirim” sözünün boş olmadığını göstermişti. Tecrübeli oyuncu pandemi döneminde hissedarı olduğu Hammarby’de idmana çıksa da ve hakkında “Ülkesi İsveç’e dönecek” iddiaları ortaya sürülse de Milan’ın Zlatan’ı bırakmaya niyeti yok...

5 MiLYON EURO GARANTi

Corriere delle Sera gazetesi Milano ekibinin İsveçli yıldıza 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdiğini yazdı. Gazeteye göre kulüp 5 milyon Euro garanti para ve 1 milyon Euro bonus teklif etti. Gazeteye göre İbrahimovic’in sözleşmesinin 1 yıl olacak ve kulüp Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa bir daha daha uzayacak.

HAKEMLİĞİ BIRAKAN ROCCHI'YE BOL KAHKAHALI VEDA

Dünyaca ünla İtalyan hakem Gianluca Rocchi, önceki gün Juventus ile R Roma arasında oynanan maçın ardından kariyerini sonlandırırken iki takım futbolcuları büyük bir jeste imza attı. 47 yaşındaki Rocchi’nin bitiş düdüğünü çalmasının ardından Juve ve Romalı futbolcular tek sıra oluşturup ünlü hakemi alkışladı. Chiellini ve Dzeko imzalı forma hediye ederken Juventuslu Cuadrado, Rocchi’nin spreyini alıp tecrübeli hakemin kafasını köpüğe buladı. Rocchi de Cuadrado’nun bu hareketine şakayla yanıt verip Kolombiyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

KARTON TARAFTARLAR YERiNi GERÇEK TARAFTARA BIRAKTI!

Dünya genelinde karton taraftarlarla başlayan futbol sezonu yavaş yavaş normale dönüyor. Güney Kore de bunlardan biri... FC Seul’un bir maçta taraftar olarak şişme bebek kullandığı (ve ceza aldığı) ülkede, sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla tribüne taraftar alınmaya başlandı. Taraftarların izlediği ilk maç Incheon United ve Gwangju arasında oynandı.

Üzgün ayrıldılar

Üstteki fotoğrafta göründüğü gibi ev sahibi taraftarlar hop oturup hop kalksa da takımlarının 3-1’lik yenilgisi sonrası stadı üzgün terk ettiler.

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