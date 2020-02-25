Milan'dan Kaka sürprizi! Fenerbahçe...
İtalya Serie A Ligi takımlarından Milan'ın 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ağlarına gönderdiği golü hatırlıyoruz.
Milan ile Fenerbahçe, 15 yıl önce 2005 yılında Şampiyonlar Ligi grup maçı için İtalya'da karşı karşıya gelmişti. 3-1 Milan'ın kazandığı maçta Kaka, 2 gole imza atmıştı.
Karşılaşmanın üzerinden 15 sene geçtikten sonra Milan, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.
Milan'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta sarı lacivertli takımın tek golünü Alex atmıştı. Kaka, 87. dakikada attığı golle takımını öne geçirmişti. Son gol ise 89'da Shevchenko'dan gelmişti.
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