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GeriFutbol Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor
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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor

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Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor

İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonu biterken geleceği henüz belirginlik kazanmadı.

2017 yılından bu yana Milan formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Henüz Milan'la yeni mukavele imzalamayan yıldız futbolcu hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor.

İtalya basınında çıkan haberlere göre sözleşme konusunda henüz Milan'a olumlu yanıt vermeyen Hakan, ücret konusundaki farkın kapanmasını bekliyor.

Milano ekibinden yıllık 5 milyon avro civarında bir ücret talep eden Hakan'a, 4 milyon avro önerilirken henüz anlaşma sağlanamadı. 

Öte yandan Milan'ın yeni sezon formalarının tanıtımında Çalhanoğlu'nun yer almasının pozitif bir işaret olduğu da yazıldı.

JUVENTUS VE ARSENAL BEKLEMEDE

İtalyan basını, Milan'la anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki oyuncu için Juventus'un beklemede olduğunu belirtirken Mirror gazetesi ise Çalhanoğlu için Arsenal'in de devreye girdiğini ve nabız yoklamaya başladığını duyurdu.

4 YILDIR MİLAN'DA

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon Euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 40 maçta süre alan Hakan, 9 gol atıp 12 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.

Milandan Hakan Çalhanoğlunun durumu belirsizliğini koruyor

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