Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için flaş sözleşme açıklaması! 'Kulüp üzerine düşeni yaptı'

Spor Arena Dış Haber - Milan Sportif Direktörü Frederic Massara, Genoa ile oynadıkları Serie A mücadelesi öncesi takımdaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Mart ayında hiç forma giymemesi nedeniyle o ay için aldığı maaşı kulübe iade ederek örnek bir tavır sergileyen Mario Mandzukic'e teşekkür eden Massara, "Mesleki ve etik değerlere üst düzey bağlı olan bir oyuncudan, futbol dünyasında ender görülen bir jestti. Sahada katkı veremediği için çok üzgün ancak son 8 maçta bunu yapma fırsatı bulacak" dedi.

"SÖZLEŞME İÇİN KULÜP KENDİ PAYINA DÜŞENİ YAPTI"

Başta Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic olmak üzere, sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerle yapılan görüşmelere de değinen Milan Sportif Direktörü, "Bu oyunculardan en çok Ibrahimovic'le sözleşme yenilemeye yakınız, hatta bunu gerçekleştireceğimize eminiz. Diğer isimlerden henüz bir geri dönüş alamadık ancak biz de sakince bekliyoruz. Kulüp kendi payına düşeni yaptı ve eminiz ki, anlaşmalar için gösterilen çabalar bizi başarılı sonuca götürecek" şeklinde konuştu.

HAKAN 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro maaşla yeni bir sözleşme öneren İtalyan devi, Hakan'ın bonuslar hariç net 5 milyon euro istemesi nedeniyle görüşmeleri durdurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından birçok Avrupa devi milli futbolcunun peşine düşmüştü.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Hakan Çalhanoğlu ile Juventus'un yanı sıra Arsenal ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtilirken, milli futbolcunun durumunu takip ederek hareket edecekleri kaydedilmişti. 27 yaşındaki oyuncu için son olarak Fransız devi PSG devreye girmişti.

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Milan formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan Hakan, 7 gol atıp 11 de asist yaparak takımının zirve yarışını sürdürmesinde büyük pay sahibi oldu.

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