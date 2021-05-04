Milan'da sürpriz kriz! Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i sildi

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini korurken, yıldız isimden dikkat çeken bir hamle geldi.

Çalhanoğlu, çok yakın arkadaş olduğu ancak son oynanan Benevento maçında kendisini azarladığı gerekçesiyle arasının açıldığı Zlatan Ibrahimovic'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Milli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Nisan ayında Sassuolo'ya attığı golü paylaştı ve "Bazı insanlar çok konuştuğunda..." mesajını yazarak Ibrahimovic'e gönderme yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun bu hamleleri, sezon sonunda Milan'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılacağı dair iddiaları güçlendirdi.

MALDINI AÇIKLADI: GÖRÜŞMELER SEZON SONUNDA

İtalyan ekibinin futbol direktörü Paolo Maldini Benevento maçından sonra yaptığı açıklamada, kulüpte yeni sözleşme görüşmelerinin durdurulduğunu ve müzakerelerin sezon sonunda yapılacağını söyledi.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Donnarumma ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlere yapılan eleştirilere karşın onları korumaya devam edeceklerini söyleyen Maldini, "Saha içindeki seçimler Pioli'nin, Sözleşmeyle ilgili konular ise kulübün sorumluluğunda. Bugünden itibaren yeni sözleşme görüşmeleri, takımın sahaya odaklanabilmesi için sezon sonuna kadar bekleyecek. Bu süreçte oyuncuların haklarını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EN CİDDİ ADAY JUVENTUS

Milli futbolcu ile Milan'ın ezeli rakiplerinden Juventus en çok ilgilenen ekip olurken, İngiliz takımları Chelsea, Manchester United ve Arsenal de Hakan'ın durumunu yakından takip ediyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon çıktığı 39 maçta 9 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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