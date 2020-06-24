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GeriFutbol Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok

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Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.

 

Milanda sakatlık şoku Mateo Musacchio 4 ay yok

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