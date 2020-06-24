AA
Son Güncelleme:
Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın savunma oyuncusu Mateo Musacchio, sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.
29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle