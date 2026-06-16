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Milan'da Ruben Amorim dönemi!

Güncelleme Tarihi:

#Milan#Ruben Amorim#İtalya Serie A
Milanda Ruben Amorim dönemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 19:25

Milan, Ruben Amorim'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

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İtalyan devi Milan, Massimiliano Allegri'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Ruben Amorim ile doldurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Öte yandan anlaşmada 1 yıllık opsiyon bulunduğu da belirtildi.

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MANCHESTER UNITED KARNESİ

Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşamıştı.

Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.

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#Milan#Ruben Amorim#İtalya Serie A

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