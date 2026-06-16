Milan'da Ruben Amorim dönemi!

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İtalyan devi Milan, Massimiliano Allegri'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Ruben Amorim ile doldurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Öte yandan anlaşmada 1 yıllık opsiyon bulunduğu da belirtildi.
MANCHESTER UNITED KARNESİ
Amorim yönetimindeki Manchester United, 63 maçta 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşamıştı.
Kasım 2024'te Manchester ekibini çalıştırmaya başlayan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi finaline çıkma başarısını göstermişti.