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Milan'da Paulo Fonseca dönemi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

#Milan#Paulo Fonseca#İtalya
Milanda Paulo Fonseca dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 12:49

İtalya Serie A ekibi Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca ile yollar ayrıldı.

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Milan Kulübü, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Fonseca'nın görevine son verildiğini duyurdu.Daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma ve Lille gibi takımları çalıştıran Fonseca, sezon başında Milan ile anlaşmıştı.

Fonseca yönetiminde istikrarsız bir görüntü çizen Milan, ligde 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Milan, 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

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#Milan#Paulo Fonseca#İtalya

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