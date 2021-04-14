Son Dakika: Milan'da Ibrahimovic'e büyük şok! Bahis iddiası ve 3 yıl men cezası...

Spor Arena Dış Haber - Milan'in İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic'le ilgili son dönemde üst üste dikkat çeken olaylar ortaya çıkarken son iddia İsveç'ten geldi.

İsveç'in ünlü gazetesi Aftonbladet, 39 yaşındaki golcünün ülkedeki bir bahis firmasına ortak olduğunu yazdı. Haberde; şirket CEO'su Erik Skarp'ın, Ibrahimovic'in şirkette hala hisse sahibi olduğunu doğruladığı belirtilirken, bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun FIFA ve UEFA tarafından cezalandırılabileceği vurgulandı.

3 YIL MEN CEZASI ALABİLİR

FIFA; futbolcuların bahis oynamasını ya da şirketlerde hisse sahibi olmasını etik dışı olması nedeniyle yasaklarken, bu tarz bir durumun ortaya çıkması halinde futbolcuya 100 bin euro ve 3 yıl futboldan men cezası verdiği haberde yer alan bir diğer bilgi oldu.

Ibrahimovic'in ortağı olduğu iddia edilen şirket, 2019 yılında yaklaşık 30 milyon euro kar ettiğini duyurmuştu. Konu ile ilgili olarak Ibarhimovic cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

HAKEME HAKARETTEN CEZA

39 yaşındaki Ibrahimovic, Milan'ın geçtiğimiz hafta Parma ile oynadığı mücadelede hakeme sert itirazlarda bulunmuş ve itiraz esnasında hakaret ettiği gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından 1 maç cezaya çarptırılmıştı.

YASAĞ RAĞMEN RESTORANDA YEMEK YEDİ!

Kırmızı kart cezasının ardından İsveçli golcünün adı bir skandala daha karışmış, koronavirüs önlemlerine rağmen arkadaşına ait restoranı açtırarak eski takım arkadaşı Abate ile yemek yemişti. Ibrahimovic'in yemekteki fotoğrafları sosyal medyaya sızarken, tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler gelmişti.

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