Son dakika haberi | Milan'da Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber! Koltuk değnekleriyle ayrıldı...

La Gazzetta dello Sport'un "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.



Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.



Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.