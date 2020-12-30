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Haber Giriş: 30.12.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Milan'da Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti! 2020 yılının en iyisi...

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Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında adını tarihe yazdırdı.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun performansı dikkat çekti.

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Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Bu süreçte ligde 14 asist yapan Hakan, ayrıca 99 şut pası ile bu alanda da Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.

Milanda Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti 2020 yılının en iyisi...

HENÜZ SÖZLEŞME UZATMADI

İtalya basını, Çalhanoğlu'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro maaş talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu.

Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı Juventus ve Manchester United'la da anılıyor.

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