MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriMilan'da gündem Cengiz Ünder!
GeriFutbol Milan'da gündem Cengiz Ünder!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 08:28,Son Güncelleme:/

Milan'da gündem Cengiz Ünder!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder için Tottenham ile birlikte Milan da devreye girerken Cengiz için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep edileceği belirtiliyor.

İtalya’da ülkemizi başarıyla temsil eden Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder için iki önemli devin sıraya girdiği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cengiz için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın yanı sıra İtalya’dan Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’ın harekete geçtiği yazıldı. Bu sezon Roma’da istikrarlı olarak ilk 11’de forma giymeyen ancak son dönemde başarılı performansıyla göz dolduran milli yıldızımız için iki kulübün sezon sonunda Roma’nın kapısını çalacağı konuşuluyor.

22 yaşındaki kanat oyuncusu için konuşulan bonservis rakamının ise 40 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan Süper Lig maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Milanda gündem Cengiz Ünder

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle