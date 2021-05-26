Milan'da Donnarumma dönemi resmen sona eriyor

Maldini, kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden sohbet odasına katılarak açıklamalarda bulundu.

Paolo Maldini, ay sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki file bekçisinin geleceğine değinerek, "Milan'a çok şey veren, bize asla saygısızlık etmeyen birine saygı göstermemiz gerekir. Yollarımızı ayırıyoruz ama ben ona sadece en iyisini dileyebilirim." dedi.

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Maldini, "Bu inanılmaz sezonda yer alan her oyuncuya teşekkür etmemiz gerekiyor. 'Gigio' lider oyuncu ve sık sık kaptanımız da oldu." ifadelerini kullandı.

Milan altyapısından A takıma 2015 yılında yükselen Donnarumma, 200'den fazla maça çıkarken, 2016'da Milan formasıyla İtalya Süper Kupası kazanmıştı.

Donnarumma'nın adı, İspanya LaLiga takımları Barcelona ve Real Madrid'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Manchester United ve Milan'ın rakibi Juventus ile anılıyor.

Diğer yandan, İtalyan spor basınında çıkan haberlere göre, kırmızı-siyahlı takım kalesinde Donnarumma'nın yerini Fransa 1. Futbol Ligi şampiyonu Lille'in file bekçisi Mike Maignan ile doldurmayı planlıyor. Maignan'ın, dün Milano’ya gelerek sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.