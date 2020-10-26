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Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Milan'da 5 koronavirüs vakası!

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Milan'da 5 koronavirüs vakası!
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kalecisi Donarumma ile oyuncularından Hauge’nin yanı sıra teknik ekipten 3 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Serie A’da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan’a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Korona virüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

Milanda 5 koronavirüs vakası

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