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GeriSpor Milan'a tur için beraberlik yetti, Kızılyıldız geri dönemedi!
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Spor Arena
Haber Giriş: 25.02.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Milan'a tur için beraberlik yetti, Kızılyıldız geri dönemedi!

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Milan'a tur için beraberlik yetti, Kızılyıldız geri dönemedi!
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Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise 2-2'nin rövanşında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde tur atladı.

Milan ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geldi.

İlk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Milan, 9. dakikada Kessie'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Kızılyıldız, 24. dakikada Nabouhane'ın golüyle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, deplasmanda golü avantajıyla 1-1'lik sonuca karşın tur atlayan taraf oldu.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

İLK 11'LER

Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Hakan Çalhanoğlu; Leao.

Kızılyıldız: Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gajic, Kanga, S Srnic, Gobeljic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.

Milana tur için beraberlik yetti, Kızılyıldız geri dönemedi

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