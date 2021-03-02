Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında bir transfer zirvesi daha

2017'de beri Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi haziranda sona eriyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; henüz sözleşme yenilemeyen Hakan, Milan yönetimiyle bugün bir kez daha görüştü.

Görüşme hakkında bir detay verilmezken tarafların anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

5 MİLYON AVRO İSTEMİŞTİ...

İtalyan basınına göre; Milan cephesi, Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro önermiş, yıldız orta saha ise önce 5.5, sonra 5 milyon avro talep etmişti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...