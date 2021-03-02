Milan ve Hakan Çalhanoğlu arasında bir transfer zirvesi daha
İtalya Serie A devi Milan'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, yeni mukavele şartlarını görüşmek için Milan yönetimi ile bir araya geldi.
2017'de beri Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi haziranda sona eriyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; henüz sözleşme yenilemeyen Hakan, Milan yönetimiyle bugün bir kez daha görüştü.
Görüşme hakkında bir detay verilmezken tarafların anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.
5 MİLYON AVRO İSTEMİŞTİ...
İtalyan basınına göre; Milan cephesi, Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro önermiş, yıldız orta saha ise önce 5.5, sonra 5 milyon avro talep etmişti.
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