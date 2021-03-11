Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde avantajı Kjaer ile kaptı! Manchester United...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına 1-0 geride giren Serie A ekibinde beraberlik golünü 90+2. dakikada Simon Kjaer attı.
Manchester United ile Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.
Milan'ın ilk yarıda bulduğu iki gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan 18 yaşındaki Amad Diallo Traore, 50. dakikada sahne aldı ve Manchester United'ı öne geçirdi.
Son sözü 90+2. dakikada Simon Kjaer söyledi ve Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı.. Rövanş mücadelesi 18 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer sonuçlar;
Ajax 3-0 Young Boys
Dinamo Kiev 0-2 Villarreal
Slavia Prag 1-1 Rangers
İLK 11'LER
Manchester United: Henderson, Maguire, Bailly, Telles, Wan Bissaka, Matic, McTominay, James, Bruno Fernandes, Martial, Greenwood
Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot, Krunic, Meite, Kessie, Brahim Diaz, Saelemaekers, Leao