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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2021 - 20:57 | Son Güncelleme:

Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde avantajı Kjaer ile kaptı! Manchester United...

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Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde avantajı Kjaer ile kaptı! Manchester United...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelenin son anlarına 1-0 geride giren Serie A ekibinde beraberlik golünü 90+2. dakikada Simon Kjaer attı.

Manchester United ile Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı.

Milan'ın ilk yarıda bulduğu iki gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan 18 yaşındaki Amad Diallo Traore, 50. dakikada sahne aldı ve Manchester United'ı öne geçirdi.

Son sözü 90+2. dakikada Simon Kjaer söyledi ve Manchester United ile Milan 1-1 berabere kaldı.. Rövanş mücadelesi 18 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde diğer sonuçlar;

Ajax 3-0 Young Boys
Dinamo Kiev 0-2 Villarreal
Slavia Prag 1-1 Rangers

İLK 11'LER

Manchester United: Henderson, Maguire, Bailly, Telles, Wan Bissaka, Matic, McTominay, James, Bruno Fernandes, Martial, Greenwood

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot, Krunic, Meite, Kessie, Brahim Diaz, Saelemaekers, Leao

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