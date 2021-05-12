Son Güncelleme:
Milan, Torino'ya gol yağdırdı
İtalya Serie A'da Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 70 dakika sahada kaldığı maçta Torino'yu 7-0'lık skorla mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, deplasmanda Torino'yu 7-0 mağlup etti.
Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 19 ve 62'de Hernandez, 26'da penaltıdan Frankck Kessie, 50'de Brahim Diaz, 68, 72 ve 79'da Ante Rebic kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 70 dakika forma giydi.
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...