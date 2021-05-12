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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Milan, Torino'ya gol yağdırdı

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Milan, Torino'ya gol yağdırdı

İtalya Serie A'da Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 70 dakika sahada kaldığı maçta Torino'yu 7-0'lık skorla mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, deplasmanda Torino'yu 7-0 mağlup etti.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 19 ve 62'de Hernandez, 26'da penaltıdan Frankck Kessie, 50'de Brahim Diaz, 68, 72 ve 79'da Ante Rebic kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 70 dakika forma giydi.

Milan, Torinoya gol yağdırdı

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