Milan Teknik Direktörü Pioli'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Maksimum potansiyeline ulaşmadı

Spor Arena Dış Haber - İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan sahasında Benevento'yu 2-0 yenerken, kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Stefano Pioli maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Son haftalarda bizi cezalandıran bazı durumlarla karşılaştık ancak bu akşam iyi bir performans" sergiledik diyerek oyuncularını kutlayan Pioli, takımın ilk golünü kaydeden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na ayrı bir parantez açtı ve performansına överek uyarılarda bulundu.

DAHA FAZLA GOL İÇİN MOTİVE OLMALI"

Pioli yaptığı açıklamada, "Bence Hakan henüz maksimum potansiyeline ulaşmadı. Kalite, sağlamlık ve sıkı çalışma içerisinde ve takıma ayak uyduruyor. Sadece asistlerde ve son vuruşlarda biraz daha net olması, kafasını yukarıda tutup seçeneklerini kontrol etmesi gerekiyor. Daha fazla gol atmak için motive olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Milli futbolcunun üst düzey yeteneklere sahip olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Sahip olduğu yetenekle kendisine daha yüksek hedefler koymalı ve hem gol atıp hem de asist yaparak çift yönlü olmayı hedeflemeli" şeklinde konuştu.

"IBRAHIMOVIC BİR ŞAMPİYON"

Tecrübeli golcü Zlatan Ibrahimovic'i de öven Pioli, "Ibrahimovic bir şampiyon ve bu özelliği ile etrafındaki herkesin oyununu bir üst seviyeye çıkarmasını sağlıyor. Yokluğu takıma zarar veriyordu ama zorluklara tepki gösterip ortaya karakter koyduk. Katı savunmalara karşı Zlatan harika bir taktik zekaya sahip ve alan bulmak için nasıl hareket edeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla 39 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 9 gol atıp 11 de asist yaptı.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...