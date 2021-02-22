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Milan, Taylan Antalyalı’yı takibe aldı
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın, İtalyan devi Milan ve Serie B'de şampiyonluk mücadelesi veren Monza tarafından takibe alındığı iddia edildi.
Transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Giovanni Di Marzio, Milan’ın G.Saraylı Taylan Antalyalı’yı takibe aldığını duyurdu.
Di Marzio, Serie B’de şampiyonluk mücadelesi veren Monza’nın da Taylan’la ilgilendiğini yazdı.
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