Milan Skriniar'ın menajerinden Fenerbahçe itirafı!

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Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren ve sarı - lacivertlilerin tekrar kadrosunda görmek istediği Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Stile TV'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı.

NTV Spor'un derlediği haberde Sistici, transfer için FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bitişini işaret etti.

"NAPOLİ TEMAS KURMUŞTU AMA..."

Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye kiralanmadan önce Napoli ile görüştüğünü dile getiren Sistici, “Skriniar, önceki transfer piyasası seansında Napoli ile temas kurmuştu, ancak bu sefer değil. PSG ile bir sözleşmesi var ve bence temmuz ortasına doğru, Kulüpler Dünya Kupası da sona erdiğinde transfer piyasası ciddi şekilde başlayacak.” şeklinde konuştu.

"MILAN'IN İLGİSİ VAR"

Napoli'ye transfer olmayacağını ifade eden Sistici, "Milan'ın ilgisi var, ancak hala başlangıç aşamasındayız. Ocak ayında Napoli ile görüştüm, ancak bugün Napoli'nin planlarının ve projelerinin ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir temas yok. Sonunda başka tercihler yapıldı, ancak şu anda Napoli açık bir yol değil" dedi.

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