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Milan Skriniar'dan tur sözleri: 'İstediğimizi elde ettik'

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Yusuf Akçiçek
Milan Skriniardan tur sözleri: İstediğimizi elde ettik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 01:56

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Andelercht ile 2-2 berabere kalarak tur dışına iten Fenerbahçe'de futbolcular karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"İSTEDİĞİMİZİ ELDE ETTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Milan Skriniar, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, bunu bekliyorduk. Rakibimizin önde basmak, oyunu güçlü oynama dışında yapacak bir şeyi yoktu ilk maçtan dolayı. Biz istediğimizi elde ettik. Mutluyuz tur atladığımız için. Gerçekten önemliydi bizler adına bu tur. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

başarılı savunmacı performansına da ayrı bir parantez açarak, "Hep net oynamaya çalıştım. Kendimi geliştiriyorum. Günbegün daha iyi olacağım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Takımın performansı, bireysel performanstan daha önemli." ifadelerini kullandı.

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"TEK ODAK NOKTAM F.BAHÇE"

Anderlecht karşısında kariyerinin ilk Avrupa golünü kaydeden genç savunmacı Yusuf Akçiçek, "Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe verdik, savunma yapmak zorunda kaldık ama hep oyunun içinde kalmaya çalıştık. Attığım golle takımıma katkı sağladığım için mutlu ve gururluyum. İnşallah daha niceleri olur diye umut ediyorum, inşallah. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden 19 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" dedi.

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#Fenerbahçe#Milan Skriniar#Yusuf Akçiçek

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