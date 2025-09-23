×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Milan Skriniar'dan seçim yorumu: 'Vedalar her zaman üzücüdür!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 21:12

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Dinamo Zagreb maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Maksimir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Skriniar'ın açıklamaları; 

"BAŞ EDEBİLMEMİZ GEREKİYOR"

"Son 2 maçta almış olduğumuz sonuçlar istediğimiz gibi değildi ama bununla baş edebilmemiz gerekiyor. Camiaya yeniden pozitiflik kazandırmak için yarın kazanmak istiyoruz.

"HIRVATİSTAN'IN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Şunu biliyorum ki; Dinamo Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma alışkınız çünkü bizim stadımızda da her zaman harika bir atmosfer oluyor. Yarın güzel bir maç bekliyorum.

"VEDALAR HER ZAMAN ÜZÜCÜDÜR"

Evet biliyorsunuz çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür ama bizler buradayız. Maçımıza odaklandık. Yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Çok fazla konuşacak da vaktimiz olmadı ama muhakkak olacaktır. Şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maç. Ondan sonra geri kalanı için vaktimiz olacaktır.

"YANIMDA KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz."

