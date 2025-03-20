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Milan Skriniar'dan Jose Mourinho sözleri: 'Fenerbahçe'yi seçmemin nedeni...'

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#Fenerbahçe#Skriniar#Jose Mourinho
Milan Skriniardan Jose Mourinho sözleri: Fenerbahçeyi seçmemin nedeni...
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 18:17

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, milli takım kampında açıklamalarda bulunarak sarı - lacivertli renkleri seçmesinin nedenini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Skriniar, milli takım kampında konuştu.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiren Skriniar, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle rekabet edebilir. Bana büyük bir güven verdiler ve anlaşmamızdaki her şeye saygı duyuluyor. Bu, günümüz futbolunda hafife alınacak bir şey değil, bu yüzden gerçekten memnunum" diye konuştu.

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"MOURINHO KENDİMİ ÖNEMLİ HİSSETTİRDİ"

Fenerbahçe'yi seçmesinde Jose Mourinho'nun önemli bir faktör olduğunun altını çizen başarılı savunmacı, "Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk görüşmeden itibaren kendimi önemli hissettirdi, beni arayan ve bana yazan ilk kişilerden biriydi. Her oyuncunun takdir ettiği bir jest. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim" dedi.

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SKRINIAR'IN SAYILARI

Bu sezon sarı - lacivertli formayı 12 maçta sırtına geçiren Skriniar, 1110 dakika sahada kaldı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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#Fenerbahçe#Skriniar#Jose Mourinho

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