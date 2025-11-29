Milan Skriniar'dan Galatasaray derbisi açıklaması! Tedesco & Mourinho, Icardi & Osimhen kıyası

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, beIN Sports ile Galatasaray derbisi öncesi röportaj gerçekleştirdi. Slovak yıldız, Jose Mourinho ile Tedesco arasındaki farka ve derbi haftasında Samandıra'da yaşananları anlattı.

İşte Skriniar'ın sözleri;

"ARAMIZDA BİR BAĞ VAR"

"Fenerbahçe'de neredeyse bir yıldır oynuyorsun. Bu bir yıl senin için nasıl geçti?"

"Ocak ayında bir yılımı dolduracağım. Daha önce de söylediğim gibi ilk geldiğimden itibaren kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bağ var aramızda taraftar ve takım arkadaşlarım ile. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."

MOURINHO & TEDESCO





"İkisi de benim için çok iyi teknik direktör ve iyi insan, iyi karakterler. Farklı teknik direktörler tabii ki. Mourinho da bu oyunun bir efsanelerinden. Mourinho ile aram iyiydi tıpkı Tedesco ile olduğu gibi. İki teknik direktörü kıyaslamak benim için zor. Domenico Tedesco, detaylara daha çok önem veriyor. Bu bahsettiğim tüm teknik direktörlerde var ama hocamızı bu şekilde anlatabilirim. Onunla çalışmaktan mutluyum çünkü bize katkısı çok fazla."

EDERSON

"Tabii ki arkamızda öyle bir kalecinin olması bize kendimizi güvende hissettiriyor. Bize özellikle oyun kurulumunda yardımcı oluyor. Bu da bize büyük avantaj sağlıyor. Kendisi dünyadaki en iyi kalecilerden birisi. Öyle bir kaleci olduğunda arkanızda kendinizi güvende hissediyorsunuz."

"GALATASARAY'I HİÇ KONUŞMADIK"

"Ferencvaros maçına kadar derbi Samandıra'da hiç konuşulmadı mı?"

"Kesinlikle bu doğru. Bizim için en önemlisi bir sonraki maçımız. Galatasaray ile ilgili bugün ilk kez konuştuk. Yarın toplantımız, video analizlerimiz olacak. O maç özelinde antrenmanımızı yapacağız. Bugüne kadar hiç konuşmamıştık. Söylediğim gibi, bizim için en önemli maç bir sonraki maç."

"GEÇEN SENEYE GÖRE ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK"





"Derbilerde geçen seneye göre Fenerbahçe'nin farkı?"

"Bence bunun nedeni öz güven. En önemlisi bu. Derbilerde öz güven önemli. Ateşli atmosferlerde bir hata yaparsanız, tekrar toparlanması zor oluyor. Bu sezon bunun değiştiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli nokta öz güven. Geçen seneye göre farklı bir takım ve kadro da var ama benim için en önemlisi öz güven."

OSIMHEN & ICARDI





"Osimhen de Icardi de çok iyi santrforlar. Tabii ki özellik olarak farklı tipteler ama çok iyi oyuncular. Savunma anlamında ne yapmamız gerektiğini pazartesi günü göreceğiz. Kompakt ve agresif oynamamız, birlikte olmamız gerekiyor ki onları durdurabilelim."

JHON DURAN

"Jhon Duran, çok komik bir çocuk. Çok iyi, kaliteli bir forvet. İyi özellikleri var. Sezon başında bazı sorunlar yaşadı. Şu anda takıma geri döndü ve iyiye gidiyor. Çok iyi bir potansiyeli var. Kendisine inanması gerekiyor. Bana göre biraz öz güven eksikliği var. Bu da takımdan 3 ay ayrı kaldığından dolayı normal. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yüzde yüz olduğunda takıma verecek çok şeyi olacak."

"DERBİ KAZANMAK EKSTRA KATKI SAĞLIYOR"

"Derbiler şampiyonluk için belirleyici oluyorlar ama bu derbiden sonra da çok fazla maç var. Derbi kazanmak ekstra bir şeyler katıyor takıma ama bu maçı kazanan şampiyon olur demek için erken. Bu maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz."

