Milan Skriniar'dan Fenerbahçe ve transfer itirafı: 'İlk tercihimdi'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 19:09

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bonservisini aldığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan ve yaz döneminde bonservisi alınan Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı kampında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli savunma oyuncusu, PSG'den Fenerbahçe'ye transferi ve sarı-lacivertlilerdeki günleri hakkında konuştu.

İşte Milan Skriniar'ın sözleri;

Geçen yıl ocak ayında Fenerbahçe'ye gittiğimde, transfer olduğum ilk andan itibaren kendimi harika hissettim. Soyunma odasında ve taraftarlarla harika bir ilişkimiz var.

TRANSFERDE İLK TERCİHİMDİ

Bu yüzden yaz transfer döneminde de ilk tercihim Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'de mutluyum ve düzenli olarak oynuyorum.

30 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına dek sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunuyor. Skriniar'ın piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

1260 DAKİKA İLE ZİRVEDE

2024-25’in 2. yarısında 16’sı Süper Lig’de, 4’ü Avrupa Ligi’nde, 3’ü de Türkiye kupasında olmak üzere 23 maçın tamamına ilk 11’de başlayan Skriniar hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

Uzatmalara giden ve Rangers karşılaşmasıyla birlikte 2 bin 100 dakika oynadı. Bu yıl da 14 resmi maçın tamamında ilk 11’e giren ve son düdüğü kadar sahadan kalan tek oyuncu Slovak yıldız olurken 1260 dakika görev yaptı.

#Transfer#Fenerbahçe#Skriniar

